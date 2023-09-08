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Filenin Sultanları olimpiyat hedefi için Japonya’ya gitti

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerine katılmak için bugün Japonya’ya gitti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 23:19
Filenin Sultanları olimpiyat hedefi için Japonya’ya gitti

Paris 2024 Olimpiyat Elemelerinde B grubunda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçları için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tokyo'ya gitti. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, Japonya yolculuğu öncesi İgapass ev sahipliği ile İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminalinden uğurlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

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