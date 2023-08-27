Haberler Voleybol Türkiye 3-1 Belçika (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Türkiye 3-1 Belçika (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 19:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 20:26
Türkiye 3-1 Belçika (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 BELÇİKA

2. set sonucu: TÜRKİYE 16- 25 BELÇİKA

3. set sonucu: TÜRKİYE 25-15 BELÇİKA

4. set sonucu: TÜRKİYE 32-30 BELÇİKA

DİĞER
İbrahim Tatlıses sürprizi bozmuştu! Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses böyle duyurdu! ''İkizler geliyor''
CHP ilçe kongrelerinde kavga kıyamet! Gebze, Çiğli, Karabağlar ve Edremit'te küfürler hakaretler havada uçuştu
Ezeli rakipler arasında transfer savaşı başladı!
Verratti'den G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 📺
Efeler İsrail’de
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı galibiyetle başladı! Trabzonspor Kadın Futbol Takımı galibiyetle başladı! 19:43
Keçiörengücü 3 puanı 90+'da aldı! Keçiörengücü 3 puanı 90+'da aldı! 19:22
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 18:43
Verstappen Hollanda'da kazandı! Rekora ortak oldu Verstappen Hollanda'da kazandı! Rekora ortak oldu 18:35
Rodri M.City'e 3 puanı getirdi! Rodri M.City'e 3 puanı getirdi! 17:59
F. Karagümrük - Ankaragücü | CANLI F. Karagümrük - Ankaragücü | CANLI 17:55
Daha Eski
Kayserispor - Samsunspor | CANLI Kayserispor - Samsunspor | CANLI 17:38
G.Saray Molde maçına hazırlanıyor! G.Saray Molde maçına hazırlanıyor! 17:21
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 17:01
Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? 16:37
Lazio - Genoa maçı saat kaçta? Lazio - Genoa maçı saat kaçta? 16:34
Juventus - Bologna maçı saat kaçta? Juventus - Bologna maçı saat kaçta? 16:30