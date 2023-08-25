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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nu kayıpsız lider bitirdi. Sultanlarımız, çeyrek final için son 16'da Belçika ile eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Yenilmezler

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahiplerinden Almanya ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yenerek grubu yenilgisiz lider bitirdi. Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle deviren Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup son 16 turuna yükseldi. Türkiye, grupta dördüncü maçında dün akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti. Türkiye, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA MAÇI 27 AĞUSTOS'TA

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak. Son 16 turunda 27 Ağustos'ta ev sahiplerinden Belçika ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Hedefimiz kupa, yolumuz açık olsun.

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