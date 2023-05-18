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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nın başantranörü Giovanni Caprara oldu

Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevi Giovanni Caprara'ya emanet edildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:52
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nın başantranörü Giovanni Caprara oldu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1'inci Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve gelecek yıl Sultanlar Ligi'nde yer alma hakkı kazanmıştı. Siyah-beyazlılarda, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlandı. Beşiktaş, daha önce Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları gibi başarılar yaşayan Giovanni Caprara'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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