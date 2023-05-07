Final serisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!

Mislicom Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında sahasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.

İlk seti 20-25 ile Eczacıbaşı Dynavit üstün kapattı. Fenerbahçe Opet ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti 25-17 kazandı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, eşleşmede 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

Maçın en skorer isimleri 19'ar sayıyla Fenerbahçe'den Ana Cristina ile Eczacıbaşı'ndan Tijana Boskovic oldu.

3 maç kazanan takım, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.