Haberler Fenerbahçe VakıfBank'ı altın sette deviren Fenerbahçe Opet finalde!

VakıfBank'ı altın sette deviren Fenerbahçe Opet finalde!

Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 1/4 etabındaki ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan VakıfBank, seriyi altın sete taşıdı. Altın sette gülen taraf 15-11'lik skorla Fenerbahçe Opet oldu. Finale yükselen sarı-lacivertliler, kupa için Eczacıbaşı ile mücadele verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 21:03 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 21:45
VakıfBank'ı altın sette deviren Fenerbahçe Opet finalde!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci finalist belli oldu. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren Fenerbahçe Opet, ligi ikinci sırada noktalayan VakıfBank'a konuk oldu.

İlk maçı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan sarı lacivertliler, seride 1-0 öne geçmişti. Rövanşta kazanan 3-0'lık skorla VakıfBank oldu ve seri altın sete kaldı.

Altın sette 15-11'lik skorla kazanan Fenerbahçe Opet finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Altın set: 11-15

Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)

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