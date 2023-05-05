VakıfBank'ı altın sette deviren Fenerbahçe Opet finalde!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci finalist belli oldu. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren Fenerbahçe Opet, ligi ikinci sırada noktalayan VakıfBank'a konuk oldu.
İlk maçı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan sarı lacivertliler, seride 1-0 öne geçmişti. Rövanşta kazanan 3-0'lık skorla VakıfBank oldu ve seri altın sete kaldı.
Altın sette 15-11'lik skorla kazanan Fenerbahçe Opet finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Altın set: 11-15
Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)