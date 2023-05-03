Haberler Voleybol VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI İZLE | VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Sultanlar Ligi Playoff

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI İZLE | VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Sultanlar Ligi Playoff

Sultanlar Ligi'nde playoff heyecanı Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla devam ediyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI İZLE | VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Sultanlar Ligi Playoff

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, sezonu 22 galibiyet ile üçüncü sırada kapatan Fenerbahçe Opet ve 23 galibiyeti ile sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde iki, CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki, Şampiyonlar Kupası'nda bir ve AXA Sigorta Kupa Voley'de de bir kez olmak üzere toplam altı maçta karşı karşıya gelen rakipler yeniden kozlarını paylaşacak. Peki VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sultanlar Ligi Playoff ilk maçında VakıfBank - Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı ve şifresiz yayınlanacak.

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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