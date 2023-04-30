VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda heyecan sürüyor. VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, final maçında karşı karşıya geliyor.
VakıfBank Dörtlü Final'de Aydın Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek ilk finalist olmuştu. Türk Hava Yolları'nı saf dışı bırakan Fenerbahçe Opet de adını finale yazdırmıştı.
Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.