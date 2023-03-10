Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu!

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

A Grubu'nda yer alan Millilerimiz, grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek. Millilerimiz, Türkiye'deki karşılaşmalarını Konya ve Ankara'da oynayacak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak ülke, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım Final Four'daki yerini alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Final Four müsabakaları, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak. CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.