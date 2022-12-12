Durdurulmaz

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Çukurova’ya konuk olan turuncu-beyazlılar, 25-17, 25-20 ve 25-14’lük setlerle 3 puanı aldı. Boskovic 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
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Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Çukurova Belediye Adana Demirspor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 yenerek üst üste 10. galibiyetine imza attı. Eczacıbaşı Dynavit, 25-17, 25-20 ve 25-14'lük skorlarla maç boyu oyunun kontrolünü elinde tutarak üç puanı kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu. Turuncu-beyazlılarda Yasemin Güveli 13 sayı ve Sinead Jack-Kısal 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan diğer isimler oldu.

ŞAMPİYONA ÖNCESİ MORAL
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde moral bulan turuncu-beyazlı ekipte milli pasör Elif Şahin, Antalya'daki maçlaa iyi bir hazırlık olduğunu söyledi. Şahin, "Maçtan maça daha fazla savaşabilen bir takım olduğumuzu göstermek bizi çok mutlu ediyor. Şimdi Antalya'ya giderek hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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