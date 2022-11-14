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Halkbank rakip tanımıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda Halkbank fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon rakiplerine şans tanımayan mavİ-beyazlı ekibin son kurbanı Hatay BŞB oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Halkbank rakip tanımıyor
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda Halkbank fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon rakiplerine şans tanımayan mavİ-beyazlı ekibin son kurbanı Hatay BŞB oldu. Rakibini 25-20, 25-14 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, ligde yoluna kaysız devam etti. 8'inci maçında 6'ncı kez salondan rakibine set vermeden ayrılarak liderliğini sürdürdü. Mavi-beyazlılar, ilk sekiz haftada oynadığı 27 setin 24'ünü alırken; sadece 3'ünü kaybetti ve inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Altekma, 20 Kasım Pazar günü Altekma deplasmanında serisini sürdürme peşinde olacak.
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