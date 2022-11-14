Dev derbi Vakıf’ın

Misli.com Sultanlar Liginin 4.haftasında VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kaptırdığı Fenerbahçe Opet'i kendi salonunda ağırladı. Kupa finalinin rövanşı olarak gösterilen maçta farklı bir oyun sergileyen sarı siyahlılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar mücadelenin ilk setini 25-21 önde tamamlayarak setlerde 1-0 öne geçti.

RÖVANŞI KAZANDI

İkinci sette de etkili oyunun devam ettiren VakıfBank bu bölümü de 25-20 önde tamamlayarak skoru 2-0'a taşıdı. Üçüncü set ise nefesleri kesti. Fenerbahçe bu bölümde rakibine üstünlük kurmayı bildi ve seti 25-23 önde tamamladı. Dördüncü seti ise Vakıfbank 25-22 kazandı ve parkeden 3-1 galip ayrılarak bu sezonki 4. maçında 4. galibiyetini aldı.