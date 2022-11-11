Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşmalarını 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong'ta oynayacak. Milliler, ikinci grupta Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.



Milliler, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmalarını ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tayland'da oynayacak. Ay-yıldızlıların üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan yer alacak.



FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak.