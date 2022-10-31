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Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 1 Kasım'da yapılacak tek maçla başlayacak. Açılış karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ile PTT kozlarını paylaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:52
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 takımın mücadele vereceği ligin açılış maçında 1 Kasım günü Adana'da saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ile PTT karşı karşıya gelecek.

SULTANLAR LİGİ'NDE SEZONUN İLK HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

1 KASIM:

17.30 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT (ASKİ Atatürk)

2 KASIM ÇARŞAMBA:

14.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta (Aksaray)

17.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)

18.00 Bolu Belediyespor-VakıfBank (Karaçayır)

19.00 Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)

İLK DEVRE ARALIK AYI SONUNDA TAMAMLANACAK

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk devre maçlarının 25 Aralık'ta tamamlanması, ikinci devrenin ise 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona ermesi planlanıyor.

Lig etabı sonunda, son iki sırayı alan takımların (13 ve 14'üncü) 1. Lig'e düşeceği organizasyonda, ilk dört sırayı alacak takımlar ise şampiyonluk mücadelesi için play-off 1. etap maçlarına çıkacak. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8'inci sırada bitirecek takımlar da play-off 2. etap mücadelesinde yer alacak.

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