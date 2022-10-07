Haberler Voleybol Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşıyor. 23 Eylül-15 Ekim arasında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarih yazmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, kazanmak için sahaya çıkıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 18:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 18:30
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri maçı 7 Ekim Cuma günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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