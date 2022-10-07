Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri maçı 7 Ekim Cuma günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.