Oyun karakteri Hande Baladin

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Hande Baladın oyun karakteri oldu. Red Bull tarafından hazırlanan, "Hande Gibi Smaçla" oyunuyla ilk kez bir Türk voleybolcunun oyunu çıktı. Haftalık puan tablosunda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop'tan hediyeler kazanacak.
EczacıbaşıDynavit'in milli voleybolcusu Hande Baladın oyun karakteri oldu. Red Bull tarafından hazırlanan, "Hande Gibi Smaçla" oyunuyla ilk kez bir Türk voleybolcunun oyunu çıktı. Haftalık puan tablosunda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop'tan hediyeler kazanacak.