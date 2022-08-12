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Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan sürüyor. Filenin Sultanları, grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi voleybolseverler, "Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi aramalarda bulundu. İşte Türkiye - İran voleybol maçının detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:20
Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak.

Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı oldukça merak edildi. Oyunlar'da ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları ikinci maçta İran'ı yenmek istiyor. Peki Türkiye - İran maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı…

TÜRKİYE - İRAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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