Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak.

Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı oldukça merak edildi. Oyunlar'da ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları ikinci maçta İran'ı yenmek istiyor. Peki Türkiye - İran maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı…

TÜRKİYE - İRAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.