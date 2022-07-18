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Yine olmadı

Milletler Ligi’nde geçtiğimiz gün İtalya’ya kaybeden ay-yıldızlılar, 3.’lük maçında da Sırbistan’a yenildi. Milliler, bu sonuçla turnuvayı 4. noktaladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Yine olmadı

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi. Önceki gün yarı finalde İtalya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında çekişmeli bir ilk set oynadı. Dengeli giden karşılaşmada ilk seti Sırbistan 27-25 aldı. İkinci sete üstün bir oyunla başlayan Sırbistan'a, hücumda hiçbir karşılık vermeyi başaramadık.

KILPAYI KAÇTI

İkinci seti 25-17 alan Sırbistan, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Türkiye karşısında Sırbistan, teknik molaya 12-8 önde giren taraf oldu. Türkiye, 22-21 öne geçmesi sonrası rakibine mola aldırdı. Ay-yıldızlı ekip, Zehra Güneş'in blok, Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla 24- 23'te set sayısı için servis kullandı. Fakat başarılı olamayan ay-yıldızlılar, seti 26-24; mücadeleyi de 3-0 kaybetti. Böylece Milletler Ligi'ni 4'üncü olarak noktaladı.

6. SIRAYA GERİLEDİK

Türkiye, ev sahibi olduğu finallerde önce İtalya'ya ardından da üçüncülük maçında Sırbistan'a kaybetti. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 5. basamaktaki yerinden de oldu. Sırbistan 5. sıraya yükselirken, ay-yıldızlılar 6. basamağa indi. Mililerin hedefi çıkış trendi yakalayarak üst basamaklara tırmanmak olacak.

ZEHRA: YOLUMUZ UZUN

Ay-yıldızlı ekipte maçın ardından konuşan Zehra Güneş, "Duygusal konuşmamak benim için çok zor. Madalya yakışırda ama olmadı. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ankara seyircisine şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz çok uzun, önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Umarım daha iyisini yaparız" dedi.

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