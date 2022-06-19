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Tükiye - Güney Kore: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet!

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore il karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 23:51 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 00:31
Tükiye - Güney Kore: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

Güney Kore: Heejin Kim, Kang Sohwi, Jung, Park, Lee, Yeum (Git, Park, Hwank)

Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 25-20, 13-25, 19-25, 15-25

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