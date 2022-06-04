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Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Altın Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı merak edliyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 12:00
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Altın Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti. Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etaında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl, FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

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