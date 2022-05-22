Haydi Vakıfbank

Filede Avrupa'nın en büyüğü bugün belli oluyor. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank, İmoco Volley ile şampiyonluk için mücadele verecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'ndaki mücadele 19.00'da start alacak. Vakıfbank ile İmoco daha önce 3 defa eşleştiler. 2 defa final oynadılar. Birini Vakıf diğerini ise İtalyan ekibi kazandı. Yarı final eşleşmesinden zaferle ayrılan ise ekibimiz olmuştu. İki ekip bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de karşı karşıya geldiler. Kupayı Vakıfbank kazandı. Koç Giovanni Guidetti ve öğrencilerinin hedefi Türkiye'ye bir kupa daha kazandırmak.

GENÇLERE HAKEM ŞOKU

iyonası'nda ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Ay-yıldızlılar, Sırbistan'dan çok hakem Tom Owen'a takıldı. Mücadeleyi yöneten Galli hakem net bir golümüzü vermedi. Bir de penaltımızı es geçti. Milli Takım heyeti ve oyuncular Owen'ın kararlarına tepki gösterdiler.

U-17 Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Ay-yıldızlılar, Sırbistan'dan çok hakem Tom Owen'a takıldı. Mücadeleyi yöneten Galli hakem net bir golümüzü vermedi. Bir de penaltımızı es geçti. Milli Takım heyeti ve oyuncular Owen'ın kararlarına tepki gösterdiler.

CUDI CUP'TA FİNAL GÜNÜ

Şırnak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın 6. gününde tek erkek ve kızlarda yarı final ile çiftlerde final müsabakaları oynandı. Çift erkeklerde Türkiye'den Emre Atlamış ile Doruk Ege Şahin, çift kızlarda ise Tunuslu Alaa Essıd ile Lamiss Houas birinciliği elde etti. Bugün teklerde şamiyonluk maçları oynanacak.