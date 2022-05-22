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Imoco Volley - Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Vakıfbank ile Imoco Volley karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Imoco Volley - Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:00
Imoco Volley - Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Imoco Volley ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Imoco Volley - Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IMOCO VOLLEY - VAKIFBANK VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Imoco Volley - Vakıfbank final maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TÜRK TAKIMI

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu. Sarı-siyahlı takım, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı. VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

EN ÇOK DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor. Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu. VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

İKİ KEZ GUINNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA GİRDİ

VakıfBank elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı. VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

TÜRKİYE LİGİ'NDE SON 4 SEZONUN ŞAMPİYONU

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine kupa şansı tanımadı. Birleştiği Güneş Sigorta ile ligde toplam 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi. VakıfBank, Türkiye Kupası'nda 8, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012-2013 SEZONUNDA 5 KUPA

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi. Sarı-siyahlı ekip, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı alarak "Kupa Avcısı'' unvanını aldı.

GUIDETTI YÖNETİMİNDE 14 SEZONDA 22 KUPA

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa elde etti. Sarı-siyahlı takım, Guidetti ile 2008-2009 sezonunda bu yana 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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