Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.

SOSYAL MEDYA İTİRAFI "Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçekki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesemde yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum."