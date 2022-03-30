Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyonu oldu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.
BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR
Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor. Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, futbol yetenekleriyle de adından söz ettirdi.
HANDE'DEN GALATASARAY CEVABI
Kariyerinde 1 sene kiralık oynadığı Galatasaray ile ilgili konuşan Baladın Milliyet'e şu ifadeleri kullandı: Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri dönecektim. Galatasaray'da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı.