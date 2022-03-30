Haberler Voleybol Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız ismi Hande Baladın'un ünü, Kanada'ya kadar ulaştı. Kanadalı rapçi Neeq, Hande Baladın için özel karşı yazdı. Öte yandan Hande Baladın için "limpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" denildi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:39
Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyonu oldu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor. Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, futbol yetenekleriyle de adından söz ettirdi.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

HANDE'DEN GALATASARAY CEVABI

Kariyerinde 1 sene kiralık oynadığı Galatasaray ile ilgili konuşan Baladın Milliyet'e şu ifadeleri kullandı: Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri dönecektim. Galatasaray'da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

SOSYAL MEDYA İTİRAFI

"Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçekki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesemde yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum."

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

ŞARKIYI HANDE'DEN İLHAM ALDI

Kanadalı sanatçı Neeq, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı. Neeq, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" yorumunda bulundu.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

Kanadalı rap sanatçısı Neeq daha önce Meryem Boz için de bir şarkı yapmıştı. Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı Spotify listesinde 3'üncü sırada yer almıştı.

Hande Baladın'ın şöhreti Kanada'ya kadar ulaştı! Rap sanatçısı Neeq'ten özel şarkı

Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı ve Hande Baladın geçtiğimiz günlerde kulübüyle birlikte CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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