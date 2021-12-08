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Galatasaray HDI Sigorta - SW Powervolleys: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 00:12
Galatasaray HDI Sigorta - SW Powervolleys: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırdı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde rakibine 25-17, 25-19 ve 25-23'lük üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta, 75 dakika süren mücadelede parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta'nın son 16 turundaki rakibi CEZ Karlovarsko-Ribnica Kraljev eşleşmesinin galibi olacak.



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