Haberler Voleybol VakıfBank yarı final serisinde 1-0 öne geçti

yarı final serisinde 1-0 öne geçti

, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında ’na konuk oldu. Karşılaşmayı 25-18, 25-22 ve 25-13’lük setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı siyahlılar, seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:01
VakıfBank yarı final serisinde 1-0 öne geçti

'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde hücum ve savunmada etkili bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Setin devamında da üstünlüğünü sürdüren , ilk seti 25-18'lik skorla önde kapattı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci setin sonunda 25-22'lik skorla üstün gelen sarı siyahlı ekip, 3'üncü sette de rakibini 25-13'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

VakıfBank, serinin ikinci maçında 5 Nisan Pazartesi günü 'nda 'yi konuk edecek. Sarı siyahlılar bu maçı da kazanması halinde seride durumu 2-0'a getirerek, adını finale yazdıracak.

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