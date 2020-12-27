Kanarya'ya Ziraat şoku!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Teknik molaya 12-10 önde giren taraf olan F.Bahçe olsa da Ter Maat ve Martin Atanasov'un serisiyle eşitliği yakalayan Ziraat Bankkart, devamında 3 sayılık bir fark yakaladı (14-17). Büyük bir çekişmeye sahne olan setin kazananı 25-22'lik skorla Ziraat Bankkart oldu.

ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

İkinci sette de denge zaman zaman değişti. Konuk ekip teknik molaya 12-10 önde giren taraftı. F.Bahçe, mola dönüşünde Metin Toy'un üst üste bulduğu ACE'lerle 13-12'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde kıran kırana bir mücadele yaşanırken, set sayısının sürekli el değiştirdiği ikinci setin kazananı ise 29-31'le Ziraat Bankkart oldu. Üçüncü sette de etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, setten 25-16 maçtan da 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.