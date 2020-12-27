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Altekma set vermedi

16. hafta erteleme maçında Altekma, 'u mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 01:47 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Altekma set vermedi
16. hafta erteleme maçında Altekma, 'u mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcisi, 25-19'luk skorla öne geçti. İkinci sette de 25- 21'le durumu 2-0'a getirdi. Son set ise büyük çekişmeye sahne oldu. İki taraf da seti bırakmadı. Kazanan taraf 33-31'le Altekma oldu. İzmir temsilcisi mücadeleyi 3-0 kazanarak Efeler Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı. Haliliye ise 13. kez kaybetti.
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