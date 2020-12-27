Altekma set vermedi

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 01:47Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
AXASigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Altekma, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, 25-19'luk skorla öne geçti. İkinci sette de 25- 21'le durumu 2-0'a getirdi. Son set ise büyük çekişmeye sahne oldu. İki taraf da seti bırakmadı. Kazanan taraf 33-31'le Altekma oldu. İzmir temsilcisi mücadeleyi 3-0 kazanarak Efeler Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı. Haliliye ise 13. kez kaybetti.