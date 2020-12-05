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Avrupa'da corona virüs nedeniyle hükmen mağlup!

Erkek Voleybol Takımı, oyuncularında tespit edilen corona virüsü vakaları nedeniyle Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk 3 maçında hükmen mağlup sayıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:17
Arkasspor Avrupa'da corona virüs nedeniyle hükmen mağlup!

Erkek voleybolunda bu sezon ülkemizi HDI ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan , takımda görülen corona virüsü vakaları nedeniyle B Grubu'ndaki ilk 3 maçında hükmen mağlup sayıldı.

CEV'den (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yapılan açıklamada Arkasspor takımının yerel sağlık yetkilileri tarafından dayatılan corona virüs kısıtlamaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldığı belirtildi.

Voleybol Efeler Ligi'ndeki maçları ertelenmeyen kulüpte kaç corona virüsü vakasının olduğu henüz açıklanmadı.

ekibi, 8-10 Aralık tarihleri arasında 'da oynanması gereken Tours VB, Sir Sicoma Monini Perugia ve Cucine Lube Civitanova müsabakalarını sahaya çıkmadan 3-0'lık skolarla kaybetmiş oldu. Grupta oynanacak rövanş mücadeleleri 9-11 Şubat tarihleri arasında 'da gerçekleşecek. Büyük avantaj kaybeden Arkasspor, sıfır puanla başlayacağı ikinci maçlarda zoru başarmaya çalışacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon format corona virüs pandemisi nedeniyle değişmiş, iç saha-deplasman maçları yerine tek şehirde grup formatı oluşturulmuştu.

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