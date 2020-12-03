Eda Erdem tulumun arkasına ismini yazan sağlık çalışanına imzalı forma hediye etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'den anlamlı bir hareket geldi.

Erdem, giydiği tulumun üzerine adını yazan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Formanın hakkını vermeye çalışanlar da bugün" ifadelerini kullanan sağlık çalışanına sosyal medya hesabından yant verdi.

Eda Erdem, "Yakışmış. Çok mutlu oldum. Bu vesileyle bir kere daha tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. İyi ki varsınız." yanıtını verdi ve sağlık çalışanına imzalı formasını gönderdi.