Haberler Voleybol Eda Erdem tulumun arkasına ismini yazan sağlık çalışanına imzalı forma hediye etti

tulumun arkasına ismini yazan sağlık çalışanına imzalı forma hediye etti

Erdem, giydiği tulumun arkasına ismini yazan sağlık çalışanına imzalı forma hediye etti. hesabından paylaşımda da bulunan Erdem, "Yakışmış. Çok mutlu oldum. Bu vesileyle bir kere daha tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:20
Eda Erdem tulumun arkasına ismini yazan sağlık çalışanına imzalı forma hediye etti

Kadın Erdem'den anlamlı bir hareket geldi.

Erdem, giydiği tulumun üzerine adını yazan ve hesabından yaptığı paylaşımda, "Formanın hakkını vermeye çalışanlar da bugün" ifadelerini kullanan sağlık çalışanına sosyal medya hesabından yant verdi.

, "Yakışmış. Çok mutlu oldum. Bu vesileyle bir kere daha tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. İyi ki varsınız." yanıtını verdi ve sağlık çalışanına imzalı formasını gönderdi.

BİZE ULAŞIN