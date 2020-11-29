Halbank geri döndü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank deplasmanda Solhanspor'u 3-0 yendi. Mücadeleye iyi başlayan mavi-beyazlılar, hücumda ve savunmada etkili olduğu ilk seti 25-15'le kazandı. İkinci set daha çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Solhanspor, savunma sertliğini arttırırken; Halkbank son anlarda sete ağırlığını koydu. 25-23'lük skorla kazanan mavi-beyazlılar, durumu 2-0'a getirdi.



SIRADA BURSA BŞB VAR

Üçüncü sette de Halkbank'ın üstün olduğu bir oyun vardı. Mavi-beyazlılar, 25-16'lık üçüncü set sonucunun ardından 3-0'lık galibiyete uzandı. İki maç sonra kazanan Halkbank, ligdeki 11. galibiyetine imza attı. Ev sahibi Solhanspor ise 8. yenilgisini yaşadı. Halkbank, 19. hafta mücadelesinde 5 Aralık Cumartesi günü Bursa BŞB ile karşı karşıya gelecek. Bingöl temsilcisi Solhanspor ise aynı gün İzmir'de Arkasspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak