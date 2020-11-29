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Cimbom set vermedi

’ya konuk olan G.Saray, , ve 25-20’lik setlerle üst üste 5. galibiyetine uzandı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Cimbom set vermedi
AXA Sigorta 'nin iddialı ekiplerinden HDI Sigorta, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri , ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta üst üste 5'inci galibiyetini alıp 37 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Altekma 21 puanda kaldı. Efeler Ligi'nin 19. haftasında sarı-kırmızılılar, Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Altekma ise Plevne'yi ağırlayacak.
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