Cimbom set vermedi

Altekma’ya konuk olan G.Saray, 25-18, 25-20 ve 25-20’lik setlerle üst üste 5. galibiyetine uzandı
Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:13Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta üst üste 5'inci galibiyetini alıp 37 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Altekma 21 puanda kaldı. Efeler Ligi'nin 19. haftasında sarı-kırmızılılar, Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Altekma ise Tokat Plevne'yi ağırlayacak.