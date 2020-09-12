Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar
FENERBAHÇE OPET: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)
BEŞİKTAŞ: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)
SETLER: 25-12, 25-19, 25-12
SÜRE: 69 dakika (20, 26, 23)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.