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Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
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3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde , evinde 'ı ağırladı. sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:35
Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde , 'ı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

FENERBAHÇE OPET: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

BEŞİKTAŞ: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)

SETLER: 25-12, 25-19, 25-12

SÜRE: 69 dakika (20, 26, 23)