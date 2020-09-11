Açılış Galatasaray'dan!
Misli.com Sultanlar Ligi, Aydın-Galatasaray maçıyla başlıyor. Corona virüsü nedeniyle seyircisiz olacak sezonun ilk servisi saat 19.00’da atılacak.
Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, tek maçla başlayacak. 'Misli.com Sultanlar Ligi' adıyla oynanacak ligin açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak ve TRT Spor 2'den yayınlanacak. İlk hafta programı şöyle: Yarın: 12.00: PTT-Kuzeyboru, 13.00: F.Bahçe-Beşiktaş, 14.00: Çan Gençlik-İlbank, 16.00: Karayolları- Vakıfbank, 18.00: Nilüfer Bld.-Beyilkdüzü, 18.30: Eczacıbaşı-Yeşilyurt. Geçen sezonun koronavirüs nedeniyle tamamlanamadığı ligde, şampiyonluk rekoru 16 kezle Eczacıbaşı'nda bulunuyor.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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