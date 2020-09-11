Açılış Galatasaray'dan!

Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, tek maçla başlayacak. 'Misli.com Sultanlar Ligi' adıyla oynanacak ligin açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak ve TRT Spor 2'den yayınlanacak. İlk hafta programı şöyle: Yarın: 12.00: PTT-Kuzeyboru, 13.00: F.Bahçe-Beşiktaş, 14.00: Çan Gençlik-İlbank, 16.00: Karayolları- Vakıfbank, 18.00: Nilüfer Bld.-Beyilkdüzü, 18.30: Eczacıbaşı-Yeşilyurt. Geçen sezonun koronavirüs nedeniyle tamamlanamadığı ligde, şampiyonluk rekoru 16 kezle Eczacıbaşı'nda bulunuyor.