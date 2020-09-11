Açılış Galatasaray'dan! - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Açılış Aslan'dan!

Açılış 'dan!

Açılış Galatasaray'dan!

Misli.com , - maçıyla başlıyor. Corona virüsü nedeniyle seyircisiz olacak sezonun ilk servisi saat 19.00’da atılacak.

Kadınlar voleybol liginde 37. sezon, tek maçla başlayacak. 'Misli.com ' adıyla oynanacak ligin açılış karşılaşmasında Büyükşehir Belediyespor, HDI 'yı konuk edecek. Aydın'daki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 19.00'da atılacak ve TRT Spor 2'den yayınlanacak. İlk hafta programı şöyle: Yarın: 12.00: PTT-Kuzeyboru, 13.00: F.Bahçe-Beşiktaş, 14.00: Çan Gençlik-İlbank, 16.00: Karayolları- Vakıfbank, 18.00: Nilüfer Bld.-Beyilkdüzü, 18.30: Eczacıbaşı-Yeşilyurt. Geçen sezonun koronavirüs nedeniyle tamamlanamadığı ligde, şampiyonluk rekoru 16 kezle Eczacıbaşı'nda bulunuyor.

  1. 11.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Açılış Galatasaray'dan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA