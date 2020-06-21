Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz
“2020 Tokyo Olimpiyatları’nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turnuvanın en gösterişli, birleştirici ve iyileştirici turnuvası olacaktır. Altın madalyayı çok istiyoruz”
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve VakıfBank'ı çalıştıran Giovanni Guidetti, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedeflediklerini söyledi. İtalyan Başantrenör, ertelenen turnuva için, "Adaletsiz bir durum yok, herkes için aynı koşullar geçerli. Bazı takımlar bunu avantaja dönüştürmeyi başarırken, diğerleri için dezavantaja dönüşecek. Her şeyden önce, umuyorum ki katılım sağlayan herkesin sağlığı ile ilgili en ufak bir endişesi olmayacak koşullar altında yarışma imkanımız olur" diye konuştu.
BABALIK DUYGUSU BAŞKA
Guıdettı, Tokyo'da başarılıyla mücadele edecek güçlü bir takımla gitmeyi hedeflediklerini söylerken, "Türk Milli Takımı olarak elimizden gelenin en iyisiyle orada mücadele edeceğiz. Olimpiyat tarihinin en gösterişli, birleştirme ve iyileştirme gücü organizasyonunda yer alacağımızı düşünerek hazırlanacağız" dedi. Bir çocuk babası olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çocuğum olmadan önce en büyük mutluluğun şampiyonluklar olduğunu zannediyordum" şeklinde görüş belirtti.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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