Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve VakıfBank'ı çalıştıran Giovanni Guidetti, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedeflediklerini söyledi. İtalyan Başantrenör, ertelenen turnuva için, "Adaletsiz bir durum yok, herkes için aynı koşullar geçerli. Bazı takımlar bunu avantaja dönüştürmeyi başarırken, diğerleri için dezavantaja dönüşecek. Her şeyden önce, umuyorum ki katılım sağlayan herkesin sağlığı ile ilgili en ufak bir endişesi olmayacak koşullar altında yarışma imkanımız olur" diye konuştu.

BABALIK DUYGUSU BAŞKA

Guıdettı, Tokyo'da başarılıyla mücadele edecek güçlü bir takımla gitmeyi hedeflediklerini söylerken, "Türk Milli Takımı olarak elimizden gelenin en iyisiyle orada mücadele edeceğiz. Olimpiyat tarihinin en gösterişli, birleştirme ve iyileştirme gücü organizasyonunda yer alacağımızı düşünerek hazırlanacağız" dedi. Bir çocuk babası olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çocuğum olmadan önce en büyük mutluluğun şampiyonluklar olduğunu zannediyordum" şeklinde görüş belirtti.