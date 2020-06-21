Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz

Türk Milli Takım Hocası Guidetti, gözünü zirveye dikti: Altın istiyoruz

“2020 ’nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turnuvanın en gösterişli, birleştirici ve iyileştirici turnuvası olacaktır. çok istiyoruz”

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve VakıfBank'ı çalıştıran , 'nda hedeflediklerini söyledi. İtalyan Başantrenör, ertelenen turnuva için, "Adaletsiz bir durum yok, herkes için aynı koşullar geçerli. Bazı takımlar bunu avantaja dönüştürmeyi başarırken, diğerleri için dezavantaja dönüşecek. Her şeyden önce, umuyorum ki katılım sağlayan herkesin sağlığı ile ilgili en ufak bir endişesi olmayacak koşullar altında yarışma imkanımız olur" diye konuştu.

BABALIK DUYGUSU BAŞKA

Guıdettı, Tokyo'da başarılıyla mücadele edecek güçlü bir takımla gitmeyi hedeflediklerini söylerken, " olarak elimizden gelenin en iyisiyle orada mücadele edeceğiz. Olimpiyat tarihinin en gösterişli, birleştirme ve iyileştirme gücü organizasyonunda yer alacağımızı düşünerek hazırlanacağız" dedi. Bir çocuk babası olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çocuğum olmadan önce en büyük mutluluğun şampiyonluklar olduğunu zannediyordum" şeklinde görüş belirtti.

  1. 21.6.2020
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