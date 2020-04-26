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26 Nisan 2020, Pazar
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Hakeme online sınav

Hakeme online sınav

altyapı ve , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası ve ulusal hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu altyapı ve , corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası ve ulusal hakemlerine yönelik online sınav organize edecek. Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, online sınav, tüm hakemlerin kendi portalları üzerinden 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de tek oturumda gerçekleştirilecek. Voleybol hakemlerine, 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak.
  1. 26.4.2020
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