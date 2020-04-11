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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’den 500 bin TL destek

TVF’den 500 bin TL destek

(), 'ın başlattığı 'na 500 bin TL destekte bulundu.

(), 'ın başlattığı 'na 500 bin TL destekte bulundu. TVF'den yapılan açıklamada 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya 500 bin TL destek verme kararı aldıklarını duyurup, vatandaşlara "Evde kal" çağrısını yineledi.
  1. 11.4.2020
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