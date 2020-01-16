Rüya takımda 2 türk
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin ‘Rüya Takımı’na girdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin 'Rüya Takımı'na girdi. Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, en iyilerin yer aldığı kadroda adını yazdırdı. Eda, en iyi orta oyunculardan biri, Simge ise en iyi libero olarak Rüya Takımı'da kendilerine yer buldu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Rüya takımda 2 türk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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