Rüya takımda 2 türk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin 'Rüya Takımı'na girdi. Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, en iyilerin yer aldığı kadroda adını yazdırdı. Eda, en iyi orta oyunculardan biri, Simge ise en iyi libero olarak Rüya Takımı'da kendilerine yer buldu.