Rüya takımda 2 türk - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Rüya takımda 2 türk

Rüya takımda 2 türk

Rüya takımda 2 türk

A , ’na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin ‘Rüya Takımı’na girdi.

A , 'na gitmeye hak kazanırken, yıldız isimler de elemelerin 'Rüya Takımı'na girdi. Filenin Sultanları'ndan Dündar ve Simge Aköz, en iyilerin yer aldığı kadroda adını yazdırdı. Eda, en iyi orta oyunculardan biri, Simge ise en iyi libero olarak Rüya Takımı'da kendilerine yer buldu.

  1. 16.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rüya takımda 2 türk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN