Tijana Boskovic'e büyük onur - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Tijana Boskovic'e büyük onur

'e büyük onur

Tijana Boskovic'e büyük onur

’nın pasör çaprazı , ülkesinde ikinci kez üst üste Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

'nın başarılı oyuncusu , ülkesi tarafından 'Yılın En İyi Kadın Sporcusu' ödülünü aldı. Turuncu-beyazlılarla ikinci devre hazırlıklarına katılmadan önce, Sırbistan Ulusal Meclis Binası'nda düzenlenen ödül törenine katılan Sırp yıldız, ödülle ilgili hislerini, "Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından, Sırbistan'da yılın en iyi kadın sporcusu seçilmek benim için büyük bir şeref. Çabalarımın bu şekilde takdir edilmesi, beni daha iyi noktalara gelmeye ve kendimi geliştirmeye motive ediyor. Yoluma başarılı bir şekilde devam edebilmek için gelecekte de elimden geleni yapacağım" diye aktardı.

2019 yılında hem kulübü Eczacıbaşı ile hem de milli takımıyla büyük başarılara imza atan Tijana Boskovic, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda 'En Değerli Oyuncu' ödülüne layık görülmüş ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 2017 ve 2018'den sonra üst üste üçüncü kez 'Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu' seçilmişti.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tijana Boskovic'e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN