Galatasaray HDI Sigorta Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'le deplasmanda karşılaşacak.
Liberec şehrindeki Dukla Liberec Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Rakibiyle İstanbul'da yaptığı ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turu yolunda Çekya'ya avantajlı durumda gidiyor. Galatasaray, rakibi karşısında alacağı bir galibiyetin yanı sıra, 3-2'lik mağlubiyette de turu geçen takım olacak. Dukla Liberec'in 3-0 veya 3-1 üstünlüğü halinde ise turu geçen ekip altın sette belirlenecek.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Galatasaray HDI Sigorta Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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