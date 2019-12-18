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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Erkekler 'nda 'e konuk olacak

Galatasaray HDI Sigorta Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak

Voleybol Takımı, Erkekler 16'lı final turu rövanş maçında yarın ekibi 'le deplasmanda karşılaşacak.

Liberec şehrindeki Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Rakibiyle 'da yaptığı ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turu yolunda 'ya avantajlı durumda gidiyor. , rakibi karşısında alacağı bir galibiyetin yanı sıra, 3-2'lik mağlubiyette de turu geçen takım olacak. Dukla Liberec'in 3-0 veya 3-1 üstünlüğü halinde ise turu geçen ekip altın sette belirlenecek.

  1. 18.12.2019
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