"Çok şanslıyım"

Anadolu Efes, ödüllü projesi 'One Team'in 6. hafta çalışmasını dün TSYD'de gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Tolga Geçim ve kulüp maskotu Çaylak'ın yanı sıra taraftarların da yer aldığı çalışmada, özel sporcular keyifli bir gün geçirdiler. Tolga Geçim, bu projede yer aldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.