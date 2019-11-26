"Çok şanslıyım" - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri "Çok şanslıyım"

"Çok şanslıyım"

"Çok şanslıyım"

 , ödüllü projesi ''in 6. hafta çalışmasını dün 'de gerçekleştirdi.

, ödüllü projesi ''in 6. hafta çalışmasını dün 'de gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu ve kulüp maskotu Çaylak'ın yanı sıra taraftarların da yer aldığı çalışmada, özel sporcular keyifli bir gün geçirdiler. Tolga Geçim, bu projede yer aldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Çok şanslıyım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN