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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Plevne’den sürpriz

Plevne’den sürpriz

Efeler Ligi'nde galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan , sahasında 'yu 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Efeler Ligi'nde galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan , sahasında 'yu 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Lige 5'te 5'le başlayan rakibi karşısında ilk seti 25-23 kaybeden Plevne, geri dönüş yaptı. 25-23, 31-29 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak, rakibine ilk yenilgisini tattırdı. İnegöl, ise BŞB'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

  1. 18.11.2019
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