Plevne’den sürpriz

Efeler Ligi'nde galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan Tokat Belediye Plevne, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Lige 5'te 5'le başlayan rakibi karşısında ilk seti 25-23 kaybeden Plevne, geri dönüş yaptı. 25-23, 31-29 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak, rakibine ilk yenilgisini tattırdı. İnegöl, ise İstanbul BŞB'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.