Aktüel haberler (06.11.19)

ASLAN EVİNDE YIKILDI

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ikinci yenilgisini evinde Dolomiti Energia karşısında aldı: 76-81. Düşük tempoda başlayan karşılşamanın ilk çeyreğini 21-14, devresini de 40-26 önde geçen sarı-kırmızılılar, 61-56 üstün girdikleri final periyodunda faul problemi yaşayında İtalyan rakibine 81-76 yenildi. FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'ya konuk olan Gaziantep Erkek Basketbol Takımı ise parkeden 85-81 galip ayrıldı. Temsilcimiz, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

EFELER SAHNEDE

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak. Ligde 4. haftanın programı şöyle: 17.00: Arhavi-Sorgun Belediye, İstanbul BBSK-Arkasspor, 18.30: İnegöl Belediye-Spor Toto, Tokat Plevne- Bursa BŞB, 19.00: Fenerbahçe- Galatasaray,

AVRUPA'DA TÜRK GECESİ

Potada günün programı: 18.00: Kayseri (K)-Polkowice, 18.30: Minsk- Hatay, 19.00: Kursk- F.Bahçe (K), 20.15: Darüşşafaka-Olimpija, 21.00: Lulea-G. Saray, 22.00: Limoges- Tofaş, 22.30: Manresa-Telekom, 22.30: Brindisi-Beşiktaş, 22.30: Brussels- Karşıyaka.

KISA... KISA... KISA...

FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağının 1'e inmesini bekleyen Chelsea, hedeflerini de belirledi. İngiliz ekibi; Wilfried Zaha, Moussa Dembele, Ben Chilwell ve Nathan Ake'yi gündemine aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Mersin'de oynanacak mücadelenin biletleri 5 ile 10 liradan satışa sunuldu.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 6 maçı da kaybederek başlayan Bahçeşehir Koleji, Stefanos Dedas'la yollarını ayırdı. Yunan başantrenör geçen yıl takımı 9. yapmıştı.

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak. 120 ülkeden bin 400'ün üzerinde sporcu organizasyonda yer alacak.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Phoenix Suns'a 114- 109 yenildi. Milli basketbolcu, 20 sayıyla oynadığı maçta kariyer rekoru kırdı.

Bayern Münih Başkanı Hoeness, Kovac'ın yerine gelecek teknik adamın milli aradan sonra belli olacağını açıkladı. Bavyera ekibi, Allegri'yle görüşmeler yapıyor.