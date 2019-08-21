Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı

Dündar'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı

Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 31 yaşındaki milli oyuncu Dündar'ın 2020'de bitecek olan sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanlığını üstlenen 32 yaşındaki orta oyuncusunun 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2008-2009 sezonunda bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Dündar'ın elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulanarak, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.




  1. 21.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN