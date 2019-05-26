Efeler sahnede!
26 Mayıs 2019, Pazar
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Efeler sahnede!

Efeler sahnede!

Filenin Efeler’i ’deki ilk maçında bugün ’ta ’yı konuk edecek ’nda 14.00’te başlayacak mücadele Spor’dan yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yenilenen formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 'deki ilk maçında bugün karşısına çıkıyor. 'taki 'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve Spor'dan ekranlara gelecek. A Grubu'nda , Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek ayyıldızlılar, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 29 Mayıs Çarşamba günü Belçika'ya konuk olacak.

6 AYAK VE 3 GRUP
Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, 'de oynamaya hak kazanacak. Altın Lig Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB 'nda mücadele etme hakkı elde edecek. Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl Uluslar Ligi biletini alacak. Dörtlü Final mücadeleleri 22-23 Haziran'da oynanacak.
  1. 26.5.2019
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