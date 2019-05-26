Efeler sahnede!
Filenin Efeler’i Avrupa Altın Lig’deki ilk maçında bugün Sivas’ta Letonya’yı konuk edecek Taha Akgül Spor Salonu’nda 14.00’te başlayacak mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.
6 AYAK VE 3 GRUP
Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak. Altın Lig Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl Uluslar Ligi biletini alacak. Dörtlü Final mücadeleleri 22-23 Haziran'da oynanacak.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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