Erkekler Kupa Volley finalinde kazanan Fenerbahçe
17 Mart 2019, Pazar
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Volley finalinde kazanan

Erkekler Kupa Volley finalinde kazanan Fenerbahçe

Voleybolda AXA Voley finalinde , 'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Erkekler AXA Kupa Volley'de ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-20 önde kapatan Fenerbahçe oldu. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler 25-18'le maçta 2-0 üstünlüğü sağladı. Üçüncü seti 25-20 kazanan Galatasaray skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü setle maça ortak olan sarı kırmızılılar son seti 25-22 kazanarak maçı tie-break'e götürdü. Tie break'te hata yapmayan Fenerbahçe mücadeleden 3-2 üstün ayrılarak kupanın sahibi oldu.
  1. 17.03.2019
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