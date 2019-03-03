Eczacıbaşı VitrA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener.
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz.
Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu.
Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11)
Süre: 100 dakika (25,26,29,20)
- 03.03.2019
- Güncelleme: 03.03.2019 16:14
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Eczacıbaşı VitrA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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