Eczacıbaşı VitrA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi
03 Mart 2019, Pazar
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 'yı yendi

Eczacıbaşı VitrA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde ’yı konuk eden , sahadan galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde 'yı konuk eden , sahadan galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener.
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz.
Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu.
Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11)
Süre: 100 dakika (25,26,29,20)
  1. 03.03.2019
  2. Güncelleme: 03.03.2019 16:14
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