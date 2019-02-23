Galatasaray deplasmanda güldü
23 Şubat 2019, Cumartesi
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deplasmanda güldü

Galatasaray deplasmanda güldü

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)

: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, (, , Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Antonov, Özgür Türkmen, Ufuk Minici)

Setler: 25-20, 22-25, 25-16, 15-25, 10-15

Süre: 132 dakika (28, 33, 28, 26, 17)

  1. 23.02.2019
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