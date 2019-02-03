Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
03 Şubat 2019, Pazar
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank-Beşiktaş: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Nilüfer Belediyesi-Vakıfbank: 0-3

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları: 3-1

Opet-Türk Hava Yolları: 3-0

  1. 3.2.2019 22:20
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