Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank-Beşiktaş: 1-3
Aydın Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Nilüfer Belediyesi-Vakıfbank: 0-3
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları: 3-1
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 3-0
- 3.2.2019 22:20
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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