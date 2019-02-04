Fenerbahçe Opet set vermedi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, dün Türk Hava Yolları’na şans tanımadı. Sarı Melekler, zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları'nı konuk eden F.Bahçe Opet, rakibi karşısında zorlanmadı. Baştan sona kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli voleybolcular, 25-15, 25-18 ve 25-18'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. G.Saray HDI Sigorta ise Aydın deplasmanında zafere uzandı. Sarı-kırmızılılar, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında setleri 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 kazandı ve karşılaşmayı 3-1'lük üstünlükle tamamladı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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