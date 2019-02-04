Fenerbahçe Opet set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları'nı konuk eden F.Bahçe Opet, rakibi karşısında zorlanmadı. Baştan sona kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli voleybolcular, 25-15, 25-18 ve 25-18'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. G.Saray HDI Sigorta ise Aydın deplasmanında zafere uzandı. Sarı-kırmızılılar, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında setleri 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 kazandı ve karşılaşmayı 3-1'lük üstünlükle tamamladı.