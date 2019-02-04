Fenerbahçe Opet set vermedi
07 Mayıs 2019, Salı
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Opet set vermedi

Fenerbahçe Opet set vermedi

Kadın Voleybol Takımı, dün ’na şans tanımadı. Sarı Melekler, zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında 'nı konuk eden F.Bahçe Opet, rakibi karşısında zorlanmadı. Baştan sona kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli voleybolcular, 25-15, 25-18 ve 25-18'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. G.Saray HDI ise Aydın deplasmanında zafere uzandı. Sarı-kırmızılılar, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında setleri 25-18, 18-25, 19-25, 18-25 kazandı ve karşılaşmayı 3-1'lük üstünlükle tamamladı.

  1. 4.2.2019
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