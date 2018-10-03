Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye 0-3 İtalya
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Şampiyonası: 0-3

    Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye 0-3 İtalya

    Şampiyonası'nda , 'ya 3-0 mağlup oldu.

    FIVB Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 'ya 19-25, 21-25 ve 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dördüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 19-25, 21-25, 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Milliler, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.



    Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

    Hakemler: Evgeny Makshanov xx (Rusya), Patricia Rolf xx (A.B.D.)

    Türkiye: Cansu x, Eda x, Zehra x, Şeyma x, Meliha x, Meryem x, Simge (L) x, (Çağla x, Gizem (L) x, Hande x, Derya x, Ebrar x)

    İtalya: Egonu xx, Sylla xx, Bosetti xx, Danesi xx, Chirichella xx, Malinov xx, De Gennaro (L) xx, (Cambi xx, Parrocchiale xx)

    Setler: 19-25, 21-25, 12-25

    Süre: 1 saat 11 dakika (25, 26, 20)

    1. 3.10.2018 09:14
    2. Güncelleme: 3.10.2018 10:08
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