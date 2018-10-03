Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye 0-3 İtalya
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 19-25, 21-25 ve 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dördüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 19-25, 21-25, 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Milliler, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center
Hakemler: Evgeny Makshanov xx (Rusya), Patricia Rolf xx (A.B.D.)
Türkiye: Cansu x, Eda x, Zehra x, Şeyma x, Meliha x, Meryem x, Simge (L) x, (Çağla x, Gizem (L) x, Hande x, Derya x, Ebrar x)
İtalya: Egonu xx, Sylla xx, Bosetti xx, Danesi xx, Chirichella xx, Malinov xx, De Gennaro (L) xx, (Cambi xx, Parrocchiale xx)
Setler: 19-25, 21-25, 12-25
Süre: 1 saat 11 dakika (25, 26, 20)
- 3.10.2018 09:14
- Güncelleme: 3.10.2018 10:08
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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